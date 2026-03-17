Lissone scontro frontale tra auto e pullman | feriti gravi due ragazzi

Oggi alle 15 in via Monza a Lissone si è verificato uno scontro frontale tra un'auto e un pullman. Due ragazzi sono rimasti gravemente feriti nell'incidente. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell'ordine per gestire la situazione e ricostruire la dinamica dell'incidente. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico durante le operazioni di soccorso.

Lissone (Monza Brianza), 17 marzo 2026 – Incidente stradale in via Monza a Lissone. Per cause in via di accertamento, oggi intorno alle 15.40 si sono sc ontrati frontalmente un'auto e un pullman, con a bordo il solo conducente, un uomo di 56 anni, rimasto illeso. Nell'impatto a riportare le conseguenze peggiori sono stati gli occupanti della macchina, un 24enne e una 25enne, trasportati in ospedale in codice rosso con traumi multipli, lui al San Gerardo di Monza e lui al Circolo di Varese. Sul posto, informa l'Areu, sono intervenuti elisoccorso, automedica e tre ambulanze, oltre ai Vigili del fuoco e alla Polizia locale per i rilievi del caso. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Lissone, scontro frontale tra auto e pullman: feriti gravi due ragazzi Articoli correlati Capraia e Limite: scontro frontale tra auto, tre feriti graviCAPRAIA E LIMITE (FIRENZE) – Grave incidente stradale nel pomeriggio di oggi, 7 febbraio 2026. Scontro frontale tra due auto. Conducenti feritiUn boato improvviso, le lamiere che si accartocciano e un’auto che vola fuori strada, finendo nel campo a lato della carreggiata. Aggiornamenti e notizie su Lissone scontro frontale tra auto e... Lissone, scontro frontale tra auto e pullman: due giovani in condizioni graviIncidente a Lissone in via Monza: scontro frontale tra auto e pullman. Due giovani in gravi condizioni, soccorsi con elisoccorso. msn.com Incidente frontale tra un autobus e un’auto: due giovani gravissimi in ospedaleBruttissimo incidente poco dopo le 14 di oggi, 17 marzo, in via Monza a Lissone. Per cause ancora da chiarire, un autobus e un’auto sono entrati in collisione. Le condizioni dei due occupanti della ve ... monzatoday.it