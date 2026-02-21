Incidente a Ghiffa scontro fra auto e moto | grave il centauro e mezzo in fiamme
Un grave incidente si è verificato oggi a Ghiffa, lungo la strada statale 34 del Lago Maggiore. Un’auto e una moto si sono scontrate, provocando ferite serie al centauro, rimasto coinvolto nello scontro. La moto si è incendiata dopo l’impatto, creando un quadro di emergenza. Sul posto sono intervenuti i soccorritori per prestare assistenza e spegnere le fiamme. La dinamica dell’incidente resta sotto indagine.
Grave incidente a Ghiffa nel primo pomeriggio di oggi, sabato 21 febbraio, lungo la strada statale 34 del Lago Maggiore. Intorno alle 14.25 un'auto e una moto sono si sono scontrate. Ad avere la peggio il motociclista, apparso subito grave; la sua moto ha preso fuoco (si sta ricostruendo l'accaduto per capirne la motivazione). Sul posto i vigili del fuoco e le forze dell'ordine. Il centauro, che ha riportato ferite da codice rosso, è stato trasportato in elicottero al pronto soccorso dell'ospedale Maggiore di Novara. NovaraToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
Oggiono, incidente tra auto e moto sulla Sp60: grave centauro 57enneQuesta mattina a Oggiono si è verificato un incidente tra un’auto e una moto lungo la Sp60.
Leggi anche: Grave incidente tra auto e moto a Poggioreale, centauro gravissimo all’Ospedale del MareVedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Incidente a Ghiffa, scontro fra auto e moto: grave il centauro e mezzo in fiammeGrave incidente a Ghiffa nel primo pomeriggio di oggi, sabato 21 febbraio, lungo la strada statale 34 del Lago Maggiore. Intorno alle 14.25 un'auto e una moto sono si sono scontrate. novaratoday.it
Ghiffa Scontro tra moto e SUVUn grave incidente intorno alle 14 di oggi (sabato) a Ghiffa, in provincia del Verbano-Cusio-Ossola, ha provocato la completa chiusura della strada stradale 34 del Lago Maggiore verso Verbania. bluewin.ch