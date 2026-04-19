Asse Mediano | scontro tra tifosi dopo lo stadio feriti gravi

Dopo la partita allo stadio Maradona di Napoli, due giovani tifosi provenienti da San Castrese e Sessa Aurunca sono rimasti coinvolti in un incidente stradale lungo l’Asse Mediano, mentre tornavano a casa. L’incidente ha provocato ferite gravi ai due ragazzi, che sono stati soccorsi e trasportati in ospedale. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per i rilievi e la gestione della situazione.

Un tragico incidente stradale lungo l’Asse Mediano ha coinvolto due giovani tifori provenienti da San Castrese e Sessa Aurunca, feriti durante il rientro verso casa dopo la partita allo stadio Maradona di Napoli avvenuta nella serata di sabato 18 aprile. I due ragazzi sono stati immediatamente soccorsi dal personale del 118 e trasferiti presso la clinica Pineta Grande di Castel Volturno, dove i medici stanno monitorando le loro condizioni cliniche. Il bilancio clinico dei feriti e l’intervento dei soccorsi. La dinamica del sinistro, che si è verificata nel tratto dell’Asse Mediano utilizzato per il rientro dalla sfida sportiva, ha causato lesioni importanti ai due giovani interessati.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Asse Mediano: scontro tra tifosi dopo lo stadio, feriti gravi Notizie correlate Incidente sull’Asse Mediano a Giugliano: scontro tra auto e scooter, centauro graveGrave incidente stradale poco fa sull’Asse Mediano, all’altezza dell’ingresso della rampa in direzione Napoli, nei pressi dell'attività commerciale... Incidente sull’Asse Mediano a Giugliano: scontro tra scooter e auto, centauro graveGrave incidente stradale poco fa sull’Asse Mediano, all’altezza dell’ingresso della rampa in direzione Napoli, nei pressi dell'attività commerciale... Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Cagliari, tamponamento sull’Asse Mediano: traffico in tilt e code in vista della partita; Brutto scontro tra auto all’incrocio, corsa in ospedale per 2 donne. Grave incidente sull’Asse Mediano tra tra Giugliano e Qualiano , scooter contro auto in panne: ferito centauroScontro tra un’auto e scooter poco dopo le 14 di oggi sull’Asse Mediano, tra Giugliano e Qualiano. Ad avere la peggio il centauro, sbalzato dopo l’impatto a circa dieci metri di distanza. Secondo una ... ilmattino.it Incidente a Frattamaggiore, scontro tra auto e camion: morto 77enne, la moglie grave in ospedaleIeri sera, i carabinieri della compagnia di Caivano sono intervenuti lungo l’asse mediano SS87, all’altezza dello svincolo di Frattamaggiore. msn.com Tamponamenti sulla Statale 195 e sull’Asse Mediano: pendolari intrappolati nel traffico e hinterland in tilt facebook