MacBook Pro M5 | 200€ di sconto immediato solo 1.749€

Sul mercato italiano, il prezzo del MacBook Pro da 14 pollici con processore M5 è sceso di 200 euro, portandolo a 1.749 euro. Questa riduzione interessa direttamente il modello che integra il nuovo chipset, e rappresenta una variazione rispetto ai prezzi precedenti. La promozione è immediata e valida fino a nuovo avviso.

Il mercato tech italiano registra una variazione significativa nei prezzi per il MacBook Pro da 14 pollici equipaggiato con il nuovo processore M5. Amazon ha deciso di applicare uno sconto immediato di duecento euro, portando il costo finale a 1.749 euro senza necessità di codici promozionali aggiuntivi. L’offerta è attiva in concomitanza con la Festa delle Offerte di Primavera e garantisce la disponibilità immediata del dispositivo color argento. L’apparecchio ospita un sistema operativo chiamato macOS Tahot 26 e integra una suite di intelligenza artificiale denominata Apple Intelligence. La configurazione include 16 GB di memoria unificata e un disco solido da 1 TB, garantendo prestazioni elevate per i professionisti che devono affrontare sfide quotidiane complesse. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - MacBook Pro M5: 200€ di sconto immediato, solo 1.749€ Articoli correlati Leggi anche: Apple aggiorna i Mac: arrivano MacBook Pro con M5 Pro e M5 Max e il nuovo MacBook Air con M5 MacBook Pro M5: -200€ e nuovo minimo storicoIl mercato tech italiano vive un momento di svolta con il MacBook Pro M5 da 14,2 pollici che ha raggiunto il suo prezzo più basso della storia su... MacBook Pro M5 2025 UNBOXING (Negro Espacial) Una raccolta di contenuti su MacBook Pro M5 200 di sconto immediato... Temi più discussi: MacBook Pro M5 in offerta: risparmi 200 € su Amazon; Il MacBook Pro con chip M5 è in sconto su Amazon al minimo storico: risparmia 200 €; MacBook Pro M5 14'': sconto di 200€ e nuovo minimo storico Amazon; MacBook Pro da 14 pollici con chip M5 in sconto: risparmi 200 euro. Il MacBook Pro con chip M5 è in sconto su Amazon al minimo storico: risparmia 200 €Tra le offerte di Amazon troviamo il MacBook Pro con chip M5 con 16 GB di memoria e SSD da 1 TB. Si tratta del prezzo minimo storico. multiplayer.it MacBook Pro da 14 pollici con chip M5 in sconto: risparmi 200 euroEcco l'offerta di Amazon che fa crollare il prezzo del MacBook Pro da 14 pollici con chip Apple M5: approfittane e mettilo sulla scrivania. punto-informatico.it Approfitta di 200 € di sconto sul MacBook Pro M5, il potente portatile Apple con display Liquid Retina XDR: ora in offerta su Amazon al prezzo più basso x.com MacBook Pro M5 Max, non solo più potente ma scalda anche meno rispetto al MacBook Pro M4 Max https://www.macitynet.it/p=1460892 - facebook.com facebook