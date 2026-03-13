Prima casa | sconto al 2% solo per espatriati per lavoro

Il Ministero dell’Economia ha annunciato che lo sconto del 2% sulla prima casa sarà riservato esclusivamente agli espatriati per motivi di lavoro. Questa decisione limita l’accesso alle agevolazioni fiscali a una categoria precisa di cittadini che lavorano all’estero, lasciando fuori altri potenziali beneficiari. La misura interessa chi intende acquistare la prima abitazione in Italia e ha già una situazione lavorativa all’estero.

Nel cuore del dibattito fiscale italiano, il Ministero dell'Economia ha tracciato un confine netto per l'accesso alle agevolazioni sulla prima casa. La decisione presa durante l'interrogazione in Commissione Finanze dell'11 marzo 2026 stabilisce che lo sconto sull'imposta di registro è riservato esclusivamente a chi si trasferisce all'estero per motivi lavorativi. Questa posizione, ribadita dal sottosegretario Lucia Albano, esclude automaticamente chi eredita immobili o investe senza un nesso professionale con l'espatrio. La norma prevede un'aliquota ridotta al 2% solo se il trasferimento della residenza avviene per documentate ragioni di lavoro.