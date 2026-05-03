Scomparso dal 1° maggio ritrovato a Bergamo il 16enne

Un 16enne scomparso dal 1° maggio è stato ritrovato a Bergamo il 16 maggio. Dopo quasi tre settimane di assenza, il giovane è stato rintracciato e si trova in buone condizioni. È stato portato in ospedale per alcuni accertamenti medici. La sua famiglia ha confermato il ritrovamento e la buona salute del ragazzo.

LA BUONA NOTIZIA. Ritrovato a Bergamo il 16enne scomparso dal 1° maggio. Il ragazzo sta bene ed è stato portato in ospedale per accertamenti. Sospiro di sollievo per il ragazzino di 16 anni scomparso a Bergamo: è stato ritrovato ella mattinata di domenica 3 maggio dalla polizia locale addormentato in un autobus. Il ragazzo sta bene e solo per precauzione è stato accompagnato all’ospedale Papa Giovanni XXIII. Le ricerche sono scattate dal 1° maggio dopo la segnalazione dei familiari e dell’associazione Penelope Lombardia: il 16enne era stato accompagnato a Bergamo dalla provincia di Brescia dove vive per una visita. La preoccupazione dei familiari era acuita anche dal fatto che il sedicenne «deve assumere quotidianamente farmaci che non ha con sé e potrebbe essere in difficoltà».🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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