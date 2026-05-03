Ritrovato a Bergamo il 16enne scomparso era a bordo di un autobus

Il 16enne scomparso venerdì 1 maggio è stato ritrovato a Bergamo il 16 maggio. La polizia ha confermato che il giovane si trovava a bordo di un autobus al momento del ritrovamento. La famiglia ha ricevuto la notizia con sollievo, mentre le autorità stanno verificando le circostanze della sua assenza. Non sono state rese note ulteriori dettagli sulle motivazioni della scomparsa o sulle persone coinvolte.

Bergamo. È finita con un esito positivo la scomparsa del 16enne di cui non si avevano più notizie da venerdì 1 maggio. Il giovane è stato rintracciato nella mattinata di domenica 3 maggio dagli agenti della polizia locale, che lo hanno trovato addormentato a bordo di un autobus. Il ragazzo è in buone condizioni. In via precauzionale è stato accompagnato all’ospedale Papa Giovanni XXIII per accertamenti sanitari. L’allarme era scattato nei giorni scorsi dopo la denuncia dei familiari e la segnalazione dell’associazione Penelope Lombardia. Il sedicenne, residente nel Bresciano, si trovava a Bergamo, dove era stato accompagnato per una visita. A rendere più delicata la situazione, anche la necessità di assumere quotidianamente farmaci.🔗 Leggi su Bergamonews.it

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