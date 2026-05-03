Scomparso a Terni | sommozzatori nelle gallerie del lago di Narni

Nelle ultime ore, i sommozzatori sono entrati nelle gallerie del lago di Narni nel tentativo di trovare eventuali tracce della persona scomparsa a Terni. Le ricerche subacquee si sono concentrate in questa zona, mentre le squadre di terra si sono spostate nei pressi di Santa Filomena. La diminuzione del flusso di energia elettrica fornito dall'ente energetico locale potrebbe influenzare le operazioni in corso.

? Cosa scoprirai Come influenzerà il calo del flusso Enel le ricerche subacquee?. Dove si concentrano ora le squadre di terra dopo Santa Filomena?. Perché i sommozzatori di Roma devono operare in condizioni critiche?. Cosa hanno scoperto i soccorritori nella prima galleria del lago?.? In Breve Ricerca concentrata su strada Santa Filomena dove l'uomo è scomparso il 29 aprile.. Tecnici Enel riducono afflusso idrico per permettere ispezioni nella seconda galleria.. Sommozzatori di Roma operano dopo l'aumento della portata idrica del 1° maggio.. Squadre di terra setacciano i terreni vicino al canale di Recentino.. I sommozzatori dei Vigili del Fuoco operano oggi nella seconda galleria a monte del lago di Narni per localizzare Tonino, il sessantenne di Terni scomparso da mercoledì 29 aprile.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Scomparso a Terni: sommozzatori nelle gallerie del lago di Narni Notizie correlate Terni, ricerche in corso per uomo scomparso: in campo forze dell'ordine, elicottero dei vigili del fuoco e sommozzatoriRicerche in corso dal tardo pomeriggio di oggi mercoledì 29 marzo a Terni nella zona tra Santa Filomena e Sabbione, dove risulterebbe disperso un... Area di crisi Terni-Narni, venti progetti presentati delle imprese: “Segnale di fiducia nelle prospettive di rilancio industriale del territorio”Si è conclusa la fase di presentazione delle manifestazioni di interesse relative all’avviso promosso dalla Regione Umbria per sostenere nuovi... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Ricerche a tappeto ma ancora nessuna traccia di Tonino: nuove ispezioni nel canale di Recentino; Terni, proseguono le ricerche dell’uomo scomparso. Al lavoro sommozzatori, droni e vigili; Ultra 60enne scomparso nel ternano: continuano le ricerche con droni e sommozzatori; Tonino Galli scomparso da mercoledì, intensificate le ricerche. Tonino scomparso da giorni a Terni, continuano le ricerche. L’appelloContinuano le ricerche per Tonino, l’ultrasessantenne scomparso da mercoledì a Terni, quando la sua auto è stata ritrovata nella zona di strada di Santa Filomena, all’altezza del canale di Recentino. umbria24.it Ultra 60enne scomparso nel ternano: continuano le ricerche con droni e sommozzatoriContinuano a ritmo serrato le ricerche dell'ultra 60enne scomparso nel ternano, la cui auto è stata ritrovata abbandonata nei pressi del canale recentino negli scorsi giorni. In prima linea nell'opera ... corrieredellumbria.it La supermodella ricorda a #Verissimo il papà, scomparso tre anni fa, e il fratello, che ha perso la vita a soli 19 anni quando Eva era una bambina - facebook.com facebook Il ragazzo, che vive nel bresciano, è scomparso venerdì 1° maggio mentre stava andando al Papa Giovanni per un controllo. Chi lo avesse visto chiami il 112. x.com