Area di crisi Terni-Narni venti progetti presentati delle imprese | Segnale di fiducia nelle prospettive di rilancio industriale del territorio

Nella zona di crisi Terni-Narni, venti imprese hanno presentato i loro progetti in risposta all’avviso della Regione Umbria dedicato a incentivare nuovi investimenti. La conclusione di questa fase segna il termine delle presentazioni e rappresenta un passo importante per l’area, che mira a rafforzare il rilancio industriale del territorio. La Regione ha promosso questa iniziativa per stimolare lo sviluppo economico locale.

Si è conclusa la fase di presentazione delle manifestazioni di interesse relative all’avviso promosso dalla Regione Umbria per sostenere nuovi programmi di investimento nell’area di crisi complessa Terni-Narni. Le candidature pervenute sono venti e saranno ora sottoposte alla fase di valutazione tecnica da parte della commissione incaricata. L’iniziativa, attuata attraverso Sviluppumbria, mette a disposizione 7 milioni di euro ed è rivolta alle piccole e medie imprese del territorio con l’obiettivo di favorire investimenti produttivi e interventi di tutela ambientale, rafforzando il percorso di rilancio industriale dell’area.... 🔗 Leggi su Ternitoday.it

Articoli correlati

Imprese in crescita a Foggia, 2025 chiuso con 513 nuove aziende in più: "Segnale di fiducia per il territorio"Secondo i dati Movimprese, elaborati da Unioncamere e InfoCamere sulla base del Registro delle Imprese delle Camere di Commercio, le nuove iscrizioni...

Fondi Ue, presentati 52 progetti per 484 milioni di euro per l'avviso Step: "Dalle imprese forte risposta"“Il numero di progetti presentati per l'avviso Step dimostra la forte risposta da parte del sistema produttivo alle opportunità messe in campo dalla...

Altri aggiornamenti su Area di crisi Terni Narni venti...

Temi più discussi: Moplefan, chiusa l'istruttoria sulla cassa integrazione 2023-2025: esito positivo; Aria di crisi alla Ternana; Fino a 3.000 euro per tornare a casa: la trappola dei voli per gli italiani bloccati in Medio Oriente; Zes Umbria, nasce l’Unità di missione regionale per coordinare sviluppo e investimenti: promozione territoriale e coordinamento con la Presidenza del Consiglio.

Area di crisi Terni-Narni, venti progetti dalle impreseSi è conclusa la fase di presentazione delle manifestazioni di interesse relative all'avviso promosso dalla Regione Umbria per sostenere nuovi programmi di investimento nell'area di crisi complessa Te ... ansa.it

Area di crisi complessa Terni-Narni, 20 player in lizza per 30 mln di investimentiSi è conclusa la fase di presentazione delle manifestazioni di interesse relative all’avviso promosso dalla Regione Umbria per sostenere nuovi programmi di investimento nell’area di crisi complessa Te ... umbria24.it

Capello sul Bodo Glimt: "In area di rigore giocano a calcetto". VIDEO #SkySport #SkyUCL #ChampionsLeague x.com

La nave militare italiana #Martinengo è nell'area di #Cipro, mentre si attiva la difesa dell'isola nel #Mediterraneo. Il reportage dell'inviato @vincenzofrenda - facebook.com facebook