Scioperi marzo 2026 | il calendario completo delle agitazioni sindacali Il 9 marzo si ferma la scuola

Nel mese di marzo 2026, diverse categorie di lavoratori in Italia hanno annunciato giornate di sciopero. Il 9 marzo si fermerà l’intera scuola, mentre il 18 i voli sono a rischio a causa di uno sciopero nel settore aereo. Il 27 aprile si fermeranno sia i trasporti pubblici locali che le scuole, coinvolgendo varie sigle sindacali.

Marzo porta numerosi scioperi in Italia. Il 9 stop generale. Il 18 aerei a rischio. Il 27 si fermano ATM e scuola. Previsti molteplici disagi locali per i mezzi pubblici. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Leggi anche: Scioperi marzo 2026 trasporti e scuola: il calendario completo delle agitazioni sindacali

Scioperi gennaio 2026, 13 giorni di agitazioni: il calendario completoGennaio 2026 si apre con un calendario ricco di scioperi che può creare disagi a chi viaggia per lavoro, studio o turismo.

Tutti gli aggiornamenti su Scioperi marzo

Temi più discussi: Scioperi a marzo 2026: calendario manifestazioni, date e orari; Scioperi marzo 2026 trasporti e scuola: il calendario completo delle agitazioni sindacali; Scioperi marzo 2026, treni e aerei: quando si fermano, le date; Sciopero trasporti marzo 2026: quando si fermano treni, aerei e mezzi pubblici locali.

Calendario degli scioperi marzo 2026: treni, aerei e tpl da monitorareIl 18 marzo 2026 è indicato come giornata critica per il traffico aereo a causa di agitazioni sindacali che interessano compagnie e servizi di terra. Sono previsti uno sciopero del personale di Ita ... notizie.it

Scioperi marzo 2026, le date degli stop di treni, mezzi pubblici e aerei: il calendario del meseVenerdì 27 marzo 2026 è previsto uno sciopero di 24 ore del trasporto pubblico locale a Milano che coinvolge il personale del gruppo Atm. L’agitazione, proclamata da Al-Cobas, potrà svolgersi con ... fanpage.it

Treni, aerei e trasporto pubblico: a marzo 2026 c’è più di una data da segnare sul calendario per ricordare in quali giorni bisognerà fare i conti con gli scioperi x.com

Scioperi marzo 2026, stop a treni e aerei: quando si fermano, le date https://qds.it/sciopero-marzo-2026-voli-aereo-treno-pubblico-scuola-amministrazioni-sanita-date-disagi/ - facebook.com facebook