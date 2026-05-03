Scientology e comunità musulmana unite per l' ambiente a Mortise

Questa mattina, domenica 3 maggio, un gruppo di volontari ha partecipato a una giornata di pulizia nel quartiere Mortise. Tra i partecipanti c’erano membri di Scientology e rappresentanti della comunità musulmana di Padova, che hanno collaborato insieme per rimuovere rifiuti e migliorare l’aspetto dell’area urbana. L’iniziativa ha coinvolto persone di diverse provenienze che hanno deciso di agire in modo condiviso per il bene del quartiere.

Questa mattina, domenica 3 maggio, alcuni membri di Scientology, insieme ai volontari della comunità musulmana di Padova, si sono uniti in un’iniziativa di pulizia urbana nel quartiere Mortise.L’attività è iniziata nell’area del parcheggio del centro commerciale La Corte, per poi proseguire lungo.🔗 Leggi su Padovaoggi.it Notizie correlate La comunità Musulmana Ahmadiyya e l'associazione Castello Arci unite per pulire San ProsperoNella mattinata di lunedì 27 aprile più di 50 persone si sono unite per una straordinaria pulizia delle strade di San Prospero. La comunità musulmana: "Cordoglio e solidarietà. Due famiglie distrutte"Dal sostegno del sindaco al lavoro delle forze dell’ordine, alle critiche sulla sicurezza pubblica di Fratelli d’Italia; dalla vicinanza della... Una raccolta di contenuti Cattolici e musulmani da Milano: chi voleva distruggere ha costruito ponti«Chi voleva distruggere in realtà ha solo costruito ponti». L’imam Muhyiddin Bottiglioni, della Comunità religiosa islamica italiana, e don Paolo Croci, vicario parrocchiale, si abbracciano davanti ... avvenire.it LISTE ISLAMICHE DEL PD A VENEZIA | Dove ci porta la corrente musulmana dei demIn vista delle elezioni comunali a Venezia del 24 e 25 maggio, il Pd propone candidati musulmani. Una strumentalizzazione sbagliata e controproducente ... ilsussidiario.net