La comunità Musulmana Ahmadiyya e l' associazione Castello Arci unite per pulire San Prospero

Lunedì 27 aprile, oltre 50 volontari provenienti dalla comunità musulmana Ahmadiyya e dall’associazione Castello Arci si sono ritrovati per una giornata di pulizia nelle strade di San Prospero. L’iniziativa ha coinvolto persone di diverse età, che si sono dedicate alla raccolta dei rifiuti e alla cura degli spazi pubblici. L’evento ha visto la collaborazione tra le due realtà locali, con l’obiettivo di migliorare l’aspetto della zona.

Nella mattinata di lunedì 27 aprile più di 50 persone si sono unite per una straordinaria pulizia delle strade di San Prospero. L’iniziativa è stata organizzata dalla Comunità Musulmana Ahmadiyya Italia e Parma in collaborazione con l’Associazione Castello ARCI e volontari italiani del quartiere.🔗 Leggi su Parmatoday.it Notizie correlate La comunità musulmana: "Cordoglio e solidarietà. Due famiglie distrutte"Dal sostegno del sindaco al lavoro delle forze dell’ordine, alle critiche sulla sicurezza pubblica di Fratelli d’Italia; dalla vicinanza della... San Pier Niceto e Patti piangono i cacciatori uccisi a Montagnareale, due comunità unite nel doloreI funerali hanno visto una folla composta nelle due cittadine pregare per le vittime del triplice omicidio. Una raccolta di contenuti Dialogo interreligioso: Roma, oggi pomeriggio un incontro promosso dalla comunità musulmana Ahmadiyya in vista del GiubileoRoma delle religioni, verso il Giubileo dell’accoglienza. La comunità musulmana Ahmadiyya per il dialogo interreligioso. Oggi pomeriggio, nella Sala della Protomoteca, dalle ore 16.30 alle 19, si ... agensir.it ASIA/PAKISTAN - Tre membri della comunità Ahmadiyya uccisi, tre condannati a morte per blasfemiaSheikhupura (Agenzia FIdes) - Un avvocato, sua moglie e il figlio di due anni sono stati uccisi da aggressori non identificati nella loro casa a Sheikhupura. Un altro figlio di cinque anni è ... fides.org