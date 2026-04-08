La comunità musulmana esprime cordoglio e solidarietà dopo un episodio di violenza che ha coinvolto due famiglie, provocando la loro distruzione. Il sindaco ha espresso sostegno alle famiglie colpite, mentre le forze dell’ordine stanno lavorando per fare chiarezza sui fatti. Fratelli d’Italia ha sollevato critiche sulla sicurezza pubblica, mentre gli abitanti del quartiere di San Bernardino manifestano paura e preoccupazione. La vicinanza della comunità islamica si è fatta sentire in risposta alla tragedia.

Dal sostegno del sindaco al lavoro delle forze dell’ordine, alle critiche sulla sicurezza pubblica di Fratelli d’Italia; dalla vicinanza della comunità islamica alle famiglie dei protagonisti del brutale assassinio, alla paura degli abitanti del quartiere di San Bernardino. Tante le reazioni ieri in città. "Stanotte abbiamo appreso con grande preoccupazione del gravissimo episodio di violenza avvenuto nella serata di ieri in via Brescia e stamattina si è aggiunta la profonda tristezza per l’epilogo - aveva scritto in mattinata sui social il primo cittadino Fabio Bergamaschi –. Le forze dell’ordine e in particolare i carabinieri, con la magistratura, sono al lavoro, con professionalità e riserbo, per identificare il responsabile dell’omicidio, che auspico possa essere consegnato al più presto alla Giustizia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La comunità musulmana: "Cordoglio e solidarietà. Due famiglie distrutte"

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