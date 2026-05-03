Schlein? Schiaccia i ricci di mare… Il clamoroso insulto del famoso imprenditore italiano

Un noto imprenditore italiano ha rivolto un’insulto nei confronti di una figura politica durante una visita ufficiale. Dopo aver scambiato qualche parola e una stretta di mano con le persone presenti, ha pronunciato una frase offensiva rivolta a un membro del Parlamento. L’episodio si è verificato in un momento di tensione, mentre la figura politica stava attraversando un periodo di incertezza politica e personale.

È bastata una visita, una stretta di mano, qualche parola detta guardando negli occhi chi sta vivendo mesi di incertezza. Poi, nel giro di poche ore, la tensione è esplosa online e quel che doveva restare uno scontro politico “classico” si è trasformato in una polemica feroce, con un attacco personale che ha indignato molti. Al centro della vicenda c’è Elly Schlein, segretaria del Partito Democratico, arrivata in Puglia per incontrare i lavoratori in una delle vertenze industriali più delicate del momento. E dall’altra parte, un nome pesante dell’imprenditoria locale. In mezzo, i social: velocissimi, spietati, incapaci di dimenticare. Schlein si è recata allo stabilimento Natuzzi di Santeramo in Colle, nel Barese, per portare solidarietà a chi è impegnato nella mobilitazione contro il piano industriale dell’azienda.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it Notizie correlate “Schlein? Schiaccia i ricci di mare con…” Il clamoroso insulto del famoso imprenditore italianoUn intervento sui social attribuito al famoso imprenditore italiano ha generato un’ampia polemica dopo la visita della segretaria del Partito... Leggi anche: Natuzzi jr e l'attacco a Schlein: "Siediti su una scatola di ricci di mare". Il post (poi rimosso) e le reazioni Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Elly Schlein, schiaccia i ricci di mare con il c***o: il clamoroso affondo di Natuzzi Junior | Libero Quotidiano.it; Elly Schlein, clamoroso no ai partigiani: un 25 Aprile senza precedenti | Libero Quotidiano.it; Elly Schlein, cifre false su sanità e difesa contro Giorgia Meloni | Libero Quotidiano.it; Elly Schlein demolita da Lucio Malan: Lo sai cosa fa il tuo Pedro Sanchez? | Libero Quotidiano.it. Pasquale Natuzzi jr contro Elly Schlein sui social: «Siediti su una scatola di ricci di mare». Poi le scuse pubbliche: «Ho sbagliato»Dopo la visita a Santeramo della segretaria del Pd per la vertenza Natuzzi. In gioco 1.800 posti di lavoro tra cassa integrazione e delocalizzazione, il Pd chiede rispetto e confronto ... lagazzettadelmezzogiorno.it Natuzzi Junior sui social contro Schlein: «Vai a schiacciare i ricci con il...». E parte la polemicaDopo la visita di Elly Schlein ai lavoratori della Natuzzi, per portare vicinanza politica e solidarietà nella nota vertenza legata ... msn.com Elly Schlein a sostegno di Legnini https://www.ilgiornaledichieti.it/news-il-giornale-di-chieti/schlein-chiude-il-congresso-delle-idee-a-chieti-sostegno-a-legnini-in-vista-delle-elezioni/ - facebook.com facebook Schlein: “Meloni ha fallito, l’Italia ora è più povera. Con noi il salario minimo” x.com