Natuzzi jr e l' attacco a Schlein | Siediti su una scatola di ricci di mare Il post poi rimosso e le reazioni

Un post pubblicato sui social da un membro della famiglia Natuzzi e indirizzato a una dirigente politica ha suscitato reazioni dopo essere stato rimosso. Nell’occasione, il commento in inglese invitava la destinataria a sedersi su una scatola di ricci di mare. La comunicazione ha coinvolto la segretaria di un partito, e le polemiche sono nate immediatamente dopo la sua pubblicazione. Nessun altro dettaglio sulle conseguenze legali o ulteriori sviluppi è stato reso noto fino a ora.

"Elly, per favore, siediti su una scatola di ricci di mare". A pubblicare sui social il messaggio (poi rimosso), scritto in inglese e indirizzato alla segretaria del Pd, è Pasquale junior Natuzzi, figlio del fondatore dell'azienda di divani.La visita di Schlein a SanteramoNella giornata del 30.🔗 Leggi su Baritoday.it Notizie correlate L'”invito” di Pasquale Natuzzi jr. a Elly Schlein che aveva manifestato con i lavoratori InqualificabileLa vertenza Natuzzi è complicatissima, riguarda un’azienda e centinaia di lavoratori, riguarda anche interventi delle istituzioni per provare a... Firenze, polemica sul post (poi rimosso) con foto manipolata della sindaca Funaro. Mossuto si scusa: “Una goliardata”Firenze, 6 marzo 2026 – Posta una foto in cui la sindaca di Firenze Sara Funaro appare accanto a un’immagine manipolata con l’intelligenza... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Elezioni amministrative, in Puglia 54 Comuni al voto: l'elenco completo e le date; Cameriere ucciso per errore: Era persona seria e onesta. I sindacati al Primo Maggio: Vittima del lavoro; Incendio nella notte danneggia un ristorante; Precipita dal balcone al quinto piano: morto. Pasquale Natuzzi jr contro Elly Schlein sui social: «Siediti su una scatola di ricci di mare». La replica del Pd Puglia: «Post indegno»Dopo la visita a Santeramo della segretaria del Pd per la vertenza Natuzzi. In gioco 1.800 posti di lavoro tra cassa integrazione e delocalizzazione, il Pd chiede rispetto e confronto ... lagazzettadelmezzogiorno.it L'invito di Pasquale Natuzzi jr. a Elly Schlein che aveva manifestato con i lavoratori (c’è da sperare che sia falso) InqualificabileLa vertenza Natuzzi è complicatissima, riguarda un’azienda e centinaia di lavoratori, riguarda anche interventi delle istituzioni per provare a uscire dalla situazione critica. Cioè, interventi della ... noinotizie.it Pasquale Natuzzi jr contro Elly Schlein sui social: «Siediti su una scatola di ricci di mare» Dopo la visita a Santeramo della segretaria del Pd per la vertenza Natuzzi. In gioco 1.800 posti di lavoro tra cassa integrazione e delocalizzazione, il Pd chiede rispetto e - facebook.com facebook Sindacati, 'per Natuzzi e settore mobile rilancio salvando i posti di lavoro'. Cgil, Cisl e Uil al primo tavolo interregionale Puglia-Basilicata sul distretto #ANSA x.com