Schlein? Schiaccia i ricci di mare con… Il clamoroso insulto del famoso imprenditore italiano

Un commento pubblicato sui social da un noto imprenditore italiano ha suscitato molte reazioni e critiche online. Nel messaggio, l’imprenditore ha utilizzato un’espressione considerata offensiva nei confronti di una figura politica, generando un dibattito tra utenti e commentatori. La frase, che ha attirato l’attenzione dei media, è stata giudicata offensiva e ha portato a richieste di chiarimenti e approfondimenti sulla vicenda.

Un intervento sui social attribuito al famoso imprenditore italiano ha generato un’ampia polemica dopo la visita della segretaria del Partito Democratico Elly Schlein allo stabilimento Natuzzi di Santeramo in Colle (provincia di Bari), dove la leader dem ha incontrato i lavoratori coinvolti nella vertenza legata al piano industriale dell’azienda. La visita di Elly Schlein allo stabilimento Natuzzi di Santeramo in Colle. La presenza di Elly Schlein nello stabilimento Natuzzi di Santeramo in Colle è avvenuta nell’ambito dell’incontro con i dipendenti impegnati nella vertenza contro il piano industriale. Nel corso della visita, la segretaria del Partito Democratico ha espresso sostegno ai lavoratori, dichiarando: “È bello vedervi uniti in questa lotta per la dignità del vostro lavoro.🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - “Schlein? Schiaccia i ricci di mare con…” Il clamoroso insulto del famoso imprenditore italiano Notizie correlate Leggi anche: Natuzzi jr e l'attacco a Schlein: "Siediti su una scatola di ricci di mare". Il post (poi rimosso) e le reazioni Hotel di lusso, c'è l'imprenditore di Cesenatico dietro il “6 stelle” italiano che nasce sul mare d’AlbaniaA guidare l’operazione, come project manager, è Tito Trovato, residente a Cesenatico e figura conosciuta nel settore alberghiero per aver gestito,... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Elly Schlein, schiaccia i ricci di mare con il c***o: il clamoroso affondo di Natuzzi Junior | Libero Quotidiano.it; Elly Schlein, clamoroso no ai partigiani: un 25 Aprile senza precedenti | Libero Quotidiano.it; Elly Schlein, cifre false su sanità e difesa contro Giorgia Meloni | Libero Quotidiano.it; Elly Schlein demolita da Lucio Malan: Lo sai cosa fa il tuo Pedro Sanchez? | Libero Quotidiano.it. Pasquale Natuzzi jr contro Elly Schlein sui social: «Siediti su una scatola di ricci di mare». Poi le scuse pubbliche: «Ho sbagliato»Dopo la visita a Santeramo della segretaria del Pd per la vertenza Natuzzi. In gioco 1.800 posti di lavoro tra cassa integrazione e delocalizzazione, il Pd chiede rispetto e confronto ... lagazzettadelmezzogiorno.it Natuzzi Junior sui social contro Schlein: «Vai a schiacciare i ricci con il...». E parte la polemicaDopo la visita di Elly Schlein ai lavoratori della Natuzzi, per portare vicinanza politica e solidarietà nella nota vertenza legata ... msn.com Elly Schlein a sostegno di Legnini https://www.ilgiornaledichieti.it/news-il-giornale-di-chieti/schlein-chiude-il-congresso-delle-idee-a-chieti-sostegno-a-legnini-in-vista-delle-elezioni/ - facebook.com facebook Schlein: “Meloni ha fallito, l’Italia ora è più povera. Con noi il salario minimo” x.com