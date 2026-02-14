Hotel di lusso c' è l' imprenditore di Cesenatico dietro il 6 stelle italiano che nasce sul mare d’Albania

L’imprenditore di Cesenatico ha deciso di investire in un hotel di lusso in Albania, dando vita a un complesso che si fregia del titolo di “6 stelle” italiano. La sua passione per il mare e l’edilizia si sono concretizzate in un resort situato direttamente sulla costa albanese, con una vista mozzafiato sul mare Adriatico. Questa apertura segna il risultato di anni di lavoro e di scelte strategiche fatte tra le spiagge della Riviera romagnola e il nuovo mercato balcanico.

A guidare l'operazione, come project manager, è Tito Trovato, residente a Cesenatico e figura conosciuta nel settore alberghiero per aver gestito, acquistato e valorizzato numerose strutture tra Cesenatico e Gatteo Mare Non è solo un'inaugurazione, ma il punto d'arrivo di un percorso iniziato a centinaia di chilometri di distanza, tra le stagioni estive della Riviera romagnola. Sull'altra sponda dell'Adriatico sta per aprire un nuovo albergo di fascia altissima: un 6 stelle affacciato sul mare d'Albania, progetto che unisce imprenditoria locale e know-how romagnolo. A guidare l'operazione, come project manager, è Tito Trovato, residente a Cesenatico e figura conosciuta nel settore alberghiero per aver gestito, acquistato e valorizzato numerose strutture tra Cesenatico e Gatteo Mare.

Il governo ha deciso di rinnovare l’alloggio degli agenti inviati in Albania per sorvegliare i centri migranti, con un investimento di 18 milioni di euro.

