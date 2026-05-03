Negli ultimi tre anni e mezzo, il paese ha visto un calo della produzione e altri indicatori economici negativi. La leader di un partito di opposizione ha commentato la situazione, accusando l’attuale governo di non aver sfruttato i propri numeri parlamentari per migliorare le condizioni nazionali. Durante un intervento pubblico, ha rilanciato la sfida all’esecutivo, criticando la sua gestione e sottolineando che, nonostante le possibilità, nulla è stato fatto per cambiare le cose.

La segretaria del partito democratico,Elly Schlein, in un intervista aRepubblicaha raccontato di come l’attuale governo non sia riuscito a migliorare la vita degli italiani, nonostante avesse tutte le carte in regola per riuscirci. Ormai l’obbiettivo sembra chiaro:“Quando vinceremo le elezioni, non faremo lo stesso errore”. Alla prima domanda sulla celebrazione di Giorgia Meloni peril secondo governo più longevo della storia della Repubblica, la segreteria del Pd ha replicato così:“Non capisco cosa ci sia da festeggiare. Avevano i numeri per fare tutto e non hanno fatto nulla per migliorare la vita degli italiani. Guardi gli ultimi tre anni e mezzo:calo della produzione industriale per 37 mesi su 42, crescita zero, tasse record, costo energia più alto d’Europa, stipendi tra i più bassi e liste d’attesa infinite in sanità.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Schlein rilancia la sfida all’esecutivo: “Avevano i numeri per fare tutto e non hanno migliorato il paese”

Notizie correlate

Dalla precarietà a Trump, scontro Meloni-Schlein. La dem: “Avevate i numeri per fare tutto, ma non avete fatto nulla per cambiare la vita degli italiani”Prima l’affondo provocatorio, con tanto di citazione, sulla politica estera e il rapporto con Donald Trump e gli Stati Uniti, poi l’attacco sul tema...

Un altro anziano truffato, la figlia: "Lo hanno chiamato dicendo che mi avevano arrestato, ma era tutto falso"La testimonianza di Loredana Bonacina: "Si sono spacciati per carabinieri e poi si sono intrufolati in casa rubandogli pure le fedi nuziali" Un'altra...

Altri aggiornamenti

Si parla di: Flotilla, Schlein: Abbordaggio illegale contro il diritto del mare, Ue e governo italiano intervengano.

Schlein replica alla Meloni: La sfida l’hai già persa, il popolo vi ha battuto alle urneLa segretaria del Pd Elly Schlein, durante la discussione che è seguita al termine dell’informativa alla Camera del governo, ha attaccato duramente Giorgia Meloni: Un discorso di autoconvincimento, ... blitzquotidiano.it

Schlein risponde a Meloni: «La sfida l'hai già persa al referendum, il popolo vi ha battuto alle urne. Potevate fare tutto, non avete fatto nulla»Da Meloni «un discorso di autoconvincimento, lei ci sfida ma avete già perso quella sfida perché avete sfidato la Costituzione e il popolo sovrano vi ha battuto nelle urne. Si vede che avete molta ... ilmessaggero.it