In un intervento recente, un rappresentante del partito di maggioranza ha criticato la politica estera del governo, accusando la mancanza di azioni concrete nonostante le promesse fatte in passato. Ha inoltre affrontato il tema del lavoro, evidenziando come la precarietà rimanga un problema irrisolto, nonostante la disponibilità di numeri favorevoli. Contestualmente, si sono aperti scontri tra i leader dei principali schieramenti politici, con accuse reciproche sulla gestione delle questioni sociali e internazionali.

Prima l’affondo provocatorio, con tanto di citazione, sulla politica estera e il rapporto con Donald Trump e gli Stati Uniti, poi l’attacco sul tema del lavoro e della precarietà. Nell’Aula di Montecitorio, nel corso dell’informativa sull’azione del governo, Giorgia Meloni si è scagliata contro la segretaria Pd Elly Schlein, tra le proteste dei banchi dem. “Mi verrebbe da dire, prendendo a prestito una frase cara all’onorevole Schlein, che noi siamo ‘testardamente unitari’. E se può permettersi di esserlo lei rispetto alle variopinte forze politiche che compongono il campo largo, potrò ben permettermelo io rispetto a Europa e Stati Uniti che stanno insieme da molto, molto tempo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Dalla precarietà a Trump, scontro Meloni-Schlein. La dem: “Avevate i numeri per fare tutto, ma non avete fatto nulla per cambiare la vita degli italiani”

Ora legale tutto l’anno: la decisione che può cambiare sonno, energia e vita degli italianiQuando cambia l’ora e cosa bisogna fare Nella notte tra sabato 28 e domenica 29 marzo torna l’ora legale.

Scontro Meloni-Schlein dopo il dibattito in Parlamento: “Nessuna clava”. La replica: “Sta facendo tutto da sola”Lo scontro politico tra governo e opposizioni prosegue anche dopo il dibattito parlamentare sulla crisi internazionale.

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Schlein attacca Meloni: Avete sfidato la Costituzione e perso, volevate dare a Trump il Nobel per la pace...La segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, sferra un attacco frontale alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni, intrecciando la critica politica con un richiamo puntuale agli articoli de ... globalist.it

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Meloni cita Schlein: "Siamo testardamente occidentali, ma abbiamo detto a Usa che non condividiamo guerra in Iran" La presidente del Consiglio si è rivolta anche alla segretaria del Pd Elly Schlein, parlando del rapporto con Trump e con gli Stati Uniti: "Mi ver - facebook.com facebook

L'affondo di Meloni verso la Schlein. E lei reagisce cosi (VIDEO) “Come dice Elly…”, “Vi vedo nervosi”. Le stoccate di Meloni a Schlein (e Conte) x.com