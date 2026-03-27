Schlein | i voti della coalizione progressista superano quelli della destra

In un intervento pubblico, un rappresentante della coalizione progressista ha dichiarato che i voti ottenuti superano quelli della destra in diverse regioni, già nelle recenti consultazioni. Ha inoltre specificato di riferirsi alle elezioni del 2025, ma ha anche ricordato i risultati ottenuti nelle consultazioni del 2024. La frase mette in evidenza il successo della coalizione in varie aree del paese.

“Questa coalizione è riuscita a battere le destre già in diverse regioni. Io facevo riferimento a quelle del 2025, non voglio dimenticare quelle del 2024. Le dico di più: se lei va a guardare i voti assoluti raccolti dalla nostra coalizione nelle tredici regioni al voto nel 2024 e nel 2025, sono di più di quelli raccolti dalla coalizione di destra che al momento governa il Paese Sono dati, non sono interpretazioni. Sono dati. Abbiamo già messo insieme una coalizione progressista in tante città e regioni dove abbiamo vinto, e continueremo su questa strada”, così Elly Schlein a una conferenza alla stampa estera a Palazzo Grazioli a Roma. Fonte: Agenzia Vista Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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