Italia nel Board of peace di Gaza il sì della Camera Tajani irritato con l’opposizione Schlein | Meloni non sa dire no a Trump

L’Italia ha deciso di aderire come osservatore al Board of Peace di Gaza, una scelta approvata dalla Camera con voto favorevole. Tali decisioni hanno suscitato reazioni contrastanti tra i politici italiani, mentre il ministro degli Esteri Tajani si è mostrato irritato con l’opposizione, accusandola di ostacolare l’azione del governo. Nel frattempo, la leader di Azione ha confermato il sostegno alla mozione unitaria, rafforzando la compattezza dell’opposizione. La discussione in aula ha attirato l’attenzione di molti, con le opposizioni che si sono schierate compatte contro il centrodestra, determinato a manten

La discussione sul Board of peace e sull’adesione dell’Italia «come osservatore » accende la politica parlamentare, con una opposizione per il momento compatta (persino Azione ha detto sì alla mozione unitaria) e il centrodestra a ranghi serrati. La discussione si è aperta oggi, 17 febbraio, con le comunicazioni di Antonio Tajani alla Camera che riferisce nel pomeriggio anche al Senato, ma solo in Commissione e senza voto. Il ministro parte dicendo che a suo avviso i temi di politica estera non dovrebbero essere oggetto di scontri politici ma di un «confronto franco»: «La crisi di Gaza ci mette alla prova, è una ferita aperta che ha visto l’Italia in prima linea per far tacere le armi».🔗 Leggi su Open.online

