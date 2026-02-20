**Dazi | Schlein ' fuori dalla legalità Meloni difende Trump o Italia?' **

Le tensioni sui dazi sono al centro del dibattito politico dopo che la Corte Suprema ha deciso di rispettare la Costituzione, sottolineando che ogni potere deve rispettare i limiti stabiliti. La leader di un partito di opposizione ha criticato la posizione del governo, accusandolo di difendere interessi stranieri a discapito delle aziende italiane. Nel frattempo, il governo difende le sue scelte, chiedendo di rispettare le decisioni internazionali. La questione rimane calda e si discute nel Parlamento.

Roma, 20 feb. (Adnkronos) - "La Corte Suprema applicando la Costituzione, ha dimostrato che ogni potere incontra un limite. Le politiche commerciali di Trump, dannose a livello globale e anche in Italia, sono state messe fuori dalla legalità pure negli Stati Uniti. A questo punto ci chiediamo se Giorgia Meloni, nella consueta pillola video serale da Palazzo Chigi, attaccherà i giudici americani per difendere il suo amico Trump oppure per una volta difenderà l'Italia, le imprese e i lavoratori colpiti da quei dazi. Questa subalternità del governo a Trump la paga a caro prezzo l'Italia". Così la segretaria del Pd, Elly Schlein.