Schlein | Con Fede vogliamo migliorare la vita dei cittadini

Ieri pomeriggio, piazza affollata in città per l’arrivo di Elly Schlein, segretaria nazionale del Partito Democratico. La politica ha partecipato a un evento pubblico presso il quartiere Agraria, sostenendo la candidatura di Giorgio Fede come candidato sindaco del centrosinistra alle prossime elezioni comunali del 24 e 25 maggio. L’iniziativa ha coinvolto numerosi cittadini presenti in loco.

Piazza piena, ieri pomeriggio, per l’arrivo di Elly Schlein in città. La segretaria nazionale del Pd ha partecipato all’iniziativa pubblica ad Agraria, a sostegno di Giorgio Fede, candidato sindaco del centrosinistra alle elezioni comunali del 24 e 25 maggio. La presenza della leader dem ha dato un chiaro peso politico alla campagna di Fede, trasformando l’incontro in uno dei passaggi più significativi della mobilitazione del centrosinistra sambenedettese. A salutarla c’erano numerosi simpatizzanti, militanti e candidati, insieme a diversi esponenti del partito: l’onorevole Augusto Curti, l’europarlamentare Matteo Ricci, il vicepresidente del Consiglio regionale Enrico Piergallini, il consigliere regionale Maurizio Mangialardi, il segretario provinciale del Pd Francesco Ameli e rappresentanti delle cinque liste che sostengono Fede.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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