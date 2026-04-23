La leader di un partito di opposizione ha criticato duramente la maggioranza sul decreto sicurezza, affermando che, nonostante i dati disponibili, negli ultimi quattro anni non si sono registrati miglioramenti concreti nella vita degli italiani. Ha inoltre messo in discussione una norma proposta, ritenendola dannosa per una professione tradizionalmente rispettata. La dichiarazione si inserisce in un contesto di tensione politica tra le forze di governo e l’opposizione.

“Io vi chiedo, ma come vi è venuto in mente di scrivere una norma che piega la nobile professione dell’avvocato a essere mero esecutore della volontà di chi governa sui rimpatri? Come vi è venuto in mente di scrivere una norma che mina il rapporto di fiducia tra il legale e la persona che assiste? Come vi è venuto in mente di scrivere una norma che mina il principio fondamentale in Costituzione del diritto alla difesa? E come vi è venuto in mente, anche davanti ai rilievi del Quirinale, anziché di fermarvi, di tirare dritto, di andare avanti, di farci votare in quest’aula una norma incostituzionale per poi modificarla due minuti dopo? È arroganza al potere”.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Dl Sicurezza? Avevate i numeri ma in quattro anni non avete fatto niente per migliorare la vita degli italiani”: Schlein attacca la maggioranza

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