Durante una visita a San Benedetto del Tronto per sostenere la candidatura di un candidato locale del Movimento 5 Stelle, la segretaria del Partito Democratico ha commentato la proposta di un campo largo, sottolineando la necessità di idee concrete per migliorare la vita delle persone. Ha inoltre criticato il governo, accusandolo di non aver adottato misure sufficienti contro la precarietà lavorativa.

“Ogni giorno lavoriamo sull’unità di unacoalizione progressista. Dobbiamo essere convincenti sulle cose che vogliamo fare insieme, non facciamo coalizioni contro qualcuno o qualcosa, ma lo facciamo con leidee chiare su come migliorare la vita delle persone“. Così parlaElly Schlein, segretaria del Partito democratico, a margine della sua visita a San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno) per sostenere la candidatura a sindaco della città diGiorgio Fede, deputato del Movimento 5 stelle. Prove tecniche di coalizione di centrosinistra in vista delleprossime elezioni politiche dunque, giacché a favore del pentastellato sono schieratiPartito Democratico ed Alleanza Verdi Sinistra.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Schlein sul Campo largo: “Servono idee per migliorare la vita delle persone”

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