Schlein a stampa estera | I voti della coalizione progressista superano quelli della destra – Il video

Una candidata di una coalizione progressista ha affermato che i voti raccolti dalla sua alleanza superano quelli della destra in diverse regioni. La dichiarazione è stata rilasciata tramite un video diffuso dalla stampa estera. La candidata ha inoltre sottolineato il successo della coalizione nelle elezioni regionali, evidenziando i risultati ottenuti nelle aree in cui si è presentata.

(Agenzia Vista) Roma, 26 marzo 2026 "Questa coalizione è riuscita a battere le destre già in diverse regioni. Io facevo riferimento a quelle del 2025, non voglio dimenticare quelle del 2024. Le dico di più: se lei va a guardare i voti assoluti raccolti dalla nostra coalizione nelle tredici regioni al voto nel 2024 e nel 2025, sono di più di quelli raccolti dalla coalizione di destra che al momento governa il Paese. Sono dati, non sono interpretazioni. Sono dati. Abbiamo già messo insieme una coalizione progressista in tante città e regioni dove abbiamo vinto, e continueremo su questa strada", così Elly Schlein a una conferenza alla stampa estera a Palazzo Grazioli a Roma. 🔗 Leggi su Open.online

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Buongiorno. Ieri, Elly Schlein ha dichiarato senza esitazioni: “Da segretaria della principale forza di opposizione posso dire che in qualunque momento saranno, ci faremo trovare pronti”. E sui rapporti all’interno del “campo largo” ha detto: “Sono fiduciosa che facebook