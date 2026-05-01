Schianto tra auto e moto nella notte a San Siro | due giovani in prognosi riservata

Da milanotoday.it 1 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella notte di venerdì 1 maggio, in via Tesio nella zona di San Siro, si è verificato un incidente tra un'auto e una moto. Due giovani sono stati trasportati in ospedale: uno al San Carlo e l’altro al Niguarda, entrambi in condizioni considerate gravi e in prognosi riservata. La dinamica dell’incidente e le cause sono ancora in fase di accertamento da parte delle forze dell’ordine.

Due ragazzi gravi, ricoverati in prognosi riservata all'ospedale San Carlo di Milano e al Niguarda. È il pesante bilancio dell'incidente stradale avvenuto nella nottata di venerdì 1 maggio in via Tesio, zona San Siro. L'incidente a San SiroLa chiamata con la richiesta di intervento è scattata.🔗 Leggi su Milanotoday.it

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