Schianto tra auto e moto nella notte a San Siro | due giovani in prognosi riservata

Nella notte di venerdì 1 maggio, in via Tesio nella zona di San Siro, si è verificato un incidente tra un'auto e una moto. Due giovani sono stati trasportati in ospedale: uno al San Carlo e l’altro al Niguarda, entrambi in condizioni considerate gravi e in prognosi riservata. La dinamica dell’incidente e le cause sono ancora in fase di accertamento da parte delle forze dell’ordine.

Due ragazzi gravi, ricoverati in prognosi riservata all'ospedale San Carlo di Milano e al Niguarda. È il pesante bilancio dell'incidente stradale avvenuto nella nottata di venerdì 1 maggio in via Tesio, zona San Siro. L'incidente a San SiroLa chiamata con la richiesta di intervento è scattata.🔗 Leggi su Milanotoday.it Notizie correlate Leggi anche: Seriate, scontro tra moto e auto fuori dall’Iper: in prognosi riservata centauro 72enne Drammatico schianto auto-moto nella notte, morti due ventenni a Milano. C'è anche un feritoUna ragazza di 20 anni e un giovane di 23, sono morti la notte scorsa intorno alle 4 in un incidente stradale che ha visto coinvolta la motocicletta... Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: Schianto tra auto e moto nella notte a San Siro: due giovani in prognosi riservata; Incidente a Vignate, scontro tra un pullman e un camion lungo la Cassanese: cinque feriti; In due sul monopattino senza casco: sbalzati sull'asfalto dopo lo scontro; Incidente a Milano, schianto in monopattino: grave un uomo. Secondo Repubblica di oggi, la famigerata riunione di San Siro del 2 aprile sarebbe una intercettazione telefonica di Rocchi con un altro dirigente Aia, dove Rocchi menzionerebbe il club referee manager dell’Inter x.com Gervasoni non risponde sulle designazioni gradite all’Inter Non dice nulla sulla riunione di San Siro. Il Corsera: Inter-Roma non c'entra niente con l'inchiesta, è roba giornalistica (chissà come mai se ne scrive tanto, aggiungiamo noi). https://www.ilnapolista.it/2 - facebook.com facebook