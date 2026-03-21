Moto si schianta in viale Mugello a Milano | morti nella notte un ragazzo di 23 anni e una ragazza di 20

Nella notte a Milano, un incidente in viale Mugello ha provocato la morte di un ragazzo di 23 anni e di una ragazza di 20. La moto su cui viaggiavano si è schiantata, mentre un'auto guidata da un uomo di 61 anni si è ribaltata. Il conducente dell’auto è rimasto ferito nell’incidente.

Una ragazza di 20 anni e un giovane di 23 sono morti intorno alle 4 di oggi, sabato 21 marzo, in un incidente stradale che ha visto coinvolta la motocicletta su cui erano in sella e un'auto in viale Mugello a Milano. L'automobilista, un uomo di 61 anni, è invece rimasto ferito in modo non grave. Sul posto, oltre ai soccorritori del 118 e i vigili del fuoco anche gli agenti della Polizia locale per ricostruire la dinamica. Articolo in aggiornamento. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

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