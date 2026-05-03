Schianto all’alba sull’A9 | incidente tra auto all’innesto con la Pedemontana 4 coinvolti

Nella mattina di domenica 3 maggio si è verificato un incidente lungo l’autostrada A9, all’altezza di Turate, all’innesto con la Pedemontana. Quattro persone sono rimaste coinvolte nello scontro tra più veicoli che si è verificato nelle prime ore del giorno. La dinamica dell’incidente e le condizioni dei coinvolti sono ancora in fase di accertamento da parte delle autorità. Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso e le forze dell’ordine.

Incidente stradale nelle prime ore di oggi, domenica 3 maggio, lungo l’autostrada A9 in direzione Milano, a Turate, all’innesto con la Pedemontana. L’allarme, come riporta Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza), è scattato alle 5:52 in codice rosso, segnalando una situazione di massima.🔗 Leggi su Quicomo.it Notizie correlate Incidente mortale all’alba, schianto tra auto e scooter: perde la vita uomo di 39 anniLivorno, 15 marzo 2026 – Un uomo di 39 anni, di origini portoghesi, è morto alle prime luci dell’alba di oggi, domenica 15 marzo a Livorno, in... Paura nella notte sull’A9: auto ribaltata sulla rampa, tre giovani 18enni coinvoltiPaura nella notte lungo l’autostrada A9, nel tratto tra Lomazzo nord e il collegamento con la A36 (Pedemontana), in direzione Milano. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Schianto all’alba sull’A9: incidente tra auto all’innesto con la Pedemontana, 4 coinvolti; Incidente all'alba sulla Tangenziale di Bari, scontro tra tir: traffico paralizzato e chilometri di coda; Montechiarugolo, schianto all'alba tra auto e scooter: 58enne in ospedale; Incidente ai Colli Portuensi: dopo lo schianto automobilista in fuga con la droga nel borsello. Roma – Schianto sul raccordo anulare, muore una persona: traffico in tilt all’albaLo scontro si è verificato in carreggiata esterna, all’altezza del chilometro 1,900, nei pressi di via Aurelia ROMA - Un incidente mortale ha segnato le pri ... etrurianews.it Schianto all’alba in corso Potenza: 30enne grave dopo l’impatto contro un paloIncidente autonomo intorno alle 4.40 all’angolo con via Calabria: il ferito è stato portato al Giovanni Bosco in codice rosso ... giornalelavoce.it Drammatico schianto lungo la statale 494, vittima un uomo di 66 anni. Accertamenti sulla dinamica affidati ai carabinieri - facebook.com facebook