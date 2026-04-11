Paura nella notte sull’A9 | auto ribaltata sulla rampa tre giovani 18enni coinvolti

Nella notte sull’autostrada A9, tra Lomazzo nord e il collegamento con la A36 in direzione Milano, si è verificato un incidente che ha coinvolto tre giovani di 18 anni. Un’auto si è ribaltata sulla rampa, creando scompiglio tra i passanti e gli automobilisti che transitavano nel tratto. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma al momento non sono stati comunicati dettagli sulle condizioni dei coinvolti.

Paura nella notte lungo l’autostrada A9, nel tratto tra Lomazzo nord e il collegamento con la A36 (Pedemontana), in direzione Milano.L’allarme è scattato alle 2.53 per un incidente stradale con auto ribaltata avvenuto sulla rampa. A bordo del veicolo tre giovani, due ragazzi di 18 anni e un. 🔗 Leggi su Quicomo.it Auto in fiamme sulla A9 nella notte a Lomazzo: paura prima dell’area di servizioMomenti di tensione nella notte lungo l’autostrada A9, dove un’auto ha preso fuoco in direzione nord poco prima dell’area di servizio di Lomazzo. Como, auto fuori strada nella notte in via Paoli: quattro giovani coinvoltiAuto fuori strada nella notte tra il 2 e il 3 marzo 2026 a Como, in via Pasquale Paoli, all’altezza del Drive. Temi più discussi: Paura nella notte sull’A9: auto ribaltata sulla rampa, tre giovani 18enni coinvolti; Paura sul Monteferrato: 15enne si perde nella notte, ritrovato dai soccorsi; Paura sul Garda, auto sbanda e finisce fuori strada: in azione i vigili del fuoco e i soccorsi, due persone ferite; Paura a Ischia: nella notte divampa vasto incendio Monte Epomeo. Le fiamme sul tetto e la colonna di fumo, momenti di paura nella notte: incendio in un'abitazionePUEGNAGO DEL GARDA. Momenti di paura nella notte per un incendio che ha riguardato un'abitazione. E' successo nel bresciano a Puegnago del Garda, in via Monte Croce. Le fiamme che si sono sviluppate s ... ildolomiti.it Fiamme nella notte a Mezzoldo, paura per una famiglia di quattro persone- FotoPoteva avere conseguenze molto più gravi l’incendio che è scoppiato sul tetto di una palazzina di tre piani a Mezzoldo verso le 2 della notte tra giovedì 15 e venerdì 16 gennaio. Le fiamme originate ... ecodibergamo.it Bari, spari davanti alla sala giochi: i residenti minacciati nel portone di casa da baby gang, cresce la paura x.com "Non capisco questa paura nei confronti di Netanyahu. Forse perché |'80% del music-business mondiale è degli ebrei Nessuno si muove per un evento mondiale contro la guerra. C'è chi non si espone per evitare che un tour venga cancellato”. Con queste p - facebook.com facebook