L’Italia torna in pedana nel fioretto con una squadra di dodici atleti convocati per il Grand Prix di Lima, in Perù, che si svolgerà dal 20 al 22 marzo. Dopo alcuni rinvii causati dalla situazione geopolitica mondiale, la competizione rappresenta il primo impegno importante per gli schermidori azzurri dopo un periodo di stop. La gara si svolge nel fine settimana prossimo.

Dopo alcune cancellazioni dovute alla complessa situazione geopolitica globale, la grande scherma torna protagonista a livello internazionale con una tappa del Grand Prix di fioretto, che andrà in scena a Lima (Perù) nel weekend del 2o-22 marzo. Il circuito d’elite della specialità sbarcherà in Sudamerica e si disputeranno soltanto le gare individuali a punteggio maggiorato: venerdì e sabato spazio ai turni preliminari, domenica andranno in scena i due tabelloni principali. L’Italia cercherà di essere protagonista in pedana con ben 24 azzurri, suddivisi equamente tra uomini e donne. I migliori sedici del ranking globale saranno esentati dalle qualificazioni e saranno protagonisti direttamente dei main draw che metteranno in palio il trofeo. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Scherma, i convocati dell’Italia per il Grand Prix di fioretto: si torna in pedana dopo gli stop, 12 azzurri a Lim

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