Scherma Grand Prix di Incheon | Spica sfiora il podio e chiude sesta Mastrullo agli ottavi tra gli uomini

Nel circuito di scherma del Grand Prix di Incheon, la 21enne atleta delle Fiamme Gialle si è piazzata sesta, raggiungendo il suo miglior risultato in carriera. Ha concluso la competizione eliminata solo dall’oro olimpico. Tra gli uomini, invece, Mastrullo ha raggiunto gli ottavi di finale. La competizione ha visto protagonisti numerosi schermidori italiani che hanno partecipato con buoni risultati.

La 21enne delle Fiamme Gialle centra il miglior risultato in carriera fermandosi solo contro l’oro olimpico Egorian. Rotili dodicesima. Tra gli uomini Mastrullo quindicesimo dopo aver eliminato cinese e giapponese. Una giornata da ricordare per Manuela Spica, una da metabolizzare per gli sciabolatori azzurri. Il Grand Prix di sciabola di Incheon si chiude con il sesto posto della 21enne delle Fiamme Gialle come miglior risultato italiano, un piazzamento che vale anche un importante salto in avanti nel ranking internazionale, in virtù del punteggio maggiorato previsto dalle tappe del circuito d’élite GP. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv.🔗 Leggi su Sportface.it Notizie correlate Scherma, Grand Prix di Incheon: sei sciabolatori azzurri nel tabellone principale maschileCuratoli testa di serie, Torre e Neri brillano nei gironi con sei su sei: qualificati anche Gallo, Bertini e Mastrullo. Scherma, Grand Prix di Incheon: nove azzurre nel tabellone principale femminile della sciabolaBattiston testa di serie, poi Passaro, Rotili, Fusetti e Mormile brillano nei gironi. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Link risultati live - Al Grand Prix di sciabola a Incheon si tira per le medaglie. Gare a squadre nella Coppa del Mondo di fioretto a Istanbul; Coppa del Mondo, weekend in pedana per 48 azzurri: fioretto a Istanbul, in Corea il Grand Prix di sciabola; Scherma: nove sciabolatrici staccano il pass per il tabellone principale al Grand Prix di Incheon; Scherma, Coppa del Mondo e Grand Prix 2026: i convocati Azzurri per Istanbul e Incheon. Scherma: Marco Mastrullo si ferma agli ottavi di finale al Grand Prix di sciabola, indietro gli altri azzurriUna giornata di crescita per la spedizione maschile, quest'oggi impegnata sulla pedana di Incheon, località della Corea del Sud teatro nel weekend del ... oasport.it Scherma: nove sciabolatrici staccano il pass per il tabellone principale al Grand Prix di IncheonUna buona giornata per la sciabola italiana. Oggi si è infatti disputata la qualificazione valida per il tabellone principale del Grand Prix di Scherma ... oasport.it Alessia ci porta a scoprire il sesto Grand Prix città di Follonica! - facebook.com facebook