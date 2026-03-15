LIVE Conegliano-Novara 3-2 A1 volley femminile 2026 in DIRETTA | le venete completano la rimonta e vincono Gara-1

In una partita di volley femminile valida per la prima gara della stagione 2026, la squadra di Conegliano ha concluso la rimonta contro Novara con un risultato di 3-2. La partita si è svolta oggi, e le due formazioni torneranno in campo il 21 marzo alle 21 per la seconda sfida della serie. La partita è stata seguita in diretta.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.47 Conegliano e Novara torneranno in campo 21 marzo alle 21.15 per Gara-2. Termina qui questa cronaca testuale in Diretta e in Live di OA Sport, grazie mille per averci seguito! Buon proseguimento di serata a tutti! 19.45 Novara lotta ma alla fine non ce la fa nonostante i super 34 punti di una strepitosa Tolok, insieme ai 10 di Herbots, gli 8 di Bonifacio, i 7 di Alsmeier, i 5 di Baijens, i 4 di Mims e gli unici punti messi a segno da Cambi, Squarcini, Ishiqawa e Carraro. 19.43 Conegliano soffre contro una grande Novara e vince grazie ai 25 punti di Haak, i 21 di Zhu, i 14 di Sillah, i 10 di Fahr, i 7 di Chirichella e i 2 di Wolosz. 🔗 Leggi su Oasport.it

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Conegliano üst üste 19. galibiyetini aldi 3-1 x Bergamo 3-1 x Novara 3-0 x LKS Lodz 3-2 x Chieri 3-0 x Dresdner 3-0 x Bergamo 3-0 x Vallefoglia 3-0 x Novara 3-0 x Scandicci 3-0 x Zeren 3-0 x Macerata 3-0 x LKS Lodz 3-0 x Sc x.com