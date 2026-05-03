I fiorettisti italiani hanno conquistato la vittoria nella tappa di Coppa del Mondo a Istanbul, battendo in finale la squadra francese. Dopo i successi individuali di ieri, con Filippo Macchi primo e Tommaso Marini e Giuseppe Franzoni sul podio, i fiorettisti si sono ripetuti nella prova a squadre, confermando la loro supremazia nel circuito internazionale. La competizione si è svolta sotto gli occhi di un pubblico presente nella città turca.

Dopo la tripletta nella prova individuale di ieri con la vittoria di Filippo Macchi ed il terzo posto di Tommaso Marini e Giuseppe Franzoni, i fiorettisti azzurri completano l’opera e si confermano ancora una volta sul gradino più alto in Coppa del Mondo. Ad Istanbul il quartetto composto da Guillaume Bianchi, Filippo Macchi, Tommaso Marini e Giulio Lombardi ha sconfitto la Francia con il punteggio di 45-29. Una finale praticamente a senso unico, con gli azzurri che hanno preso subito il largo. Bianchi e Macchi hanno subito dato un +8 di vantaggio all’Italia e da quel momento non c’è stata più sfida. Gli azzurri hanno proseguito a dominare, arrivando sul +13 a tre assalti dalla fine (17-30).🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Scherma, i fiorettisti trionfano ad Istanbul. Dominio assoluto e Francia battuta in finale

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