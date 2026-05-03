Dopo tre stagioni lontano dalla massima divisione tedesca, la squadra si è assicurata la promozione in Bundesliga. La vittoria è arrivata dopo una serie di risultati positivi nel campionato di seconda divisione, portando i tifosi a festeggiare il ritorno in prima categoria. La squadra ha concluso la stagione con un punteggio che le ha garantito il salto di categoria, segnando un passo importante nel suo percorso sportivo.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Dopo un’assenza di tre anni, il Schalke 04 è tornato ufficialmente nella Bundesliga. La squadra, con sede a Gelsenkirchen, ha conquistato la promozione grazie a una vittoria cruciale per 1-0 contro il Fortuna Düsseldorf. La partita, giocata in un’atmosfera carica di emozioni, ha avuto come protagonista un gol decisivo che ha esaltato i tifosi e ha riportato la squadra tra i grandi del calcio tedesco. Il ritorno del Schalke 04 nel massimo campionato tedesco segna una rinascita per una delle squadre più storiche e prestigiose della Bundesliga.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Schalke torna in Bundesliga dopo tre anni di assenza, gioia per i tifosi.

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