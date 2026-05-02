Lo Schalke 04 ha ottenuto la promozione in Bundesliga dopo aver vinto la partita decisiva a Gelsenkirchen. La squadra ha affrontato una stagione complicata, con numerosi cambiamenti a livello di gestione e campo. La vittoria è arrivata grazie a una serie di risultati positivi e a una strategia di rinnovamento messa in atto dal nuovo allenatore. La società ha inoltre riorganizzato la propria struttura sportiva per affrontare la massima divisione.

? Cosa scoprirai Come ha fatto Muslic a trasformare una crisi totale in successo?. Chi è l'uomo che ha ricostruito la gestione sportiva dello Schalke?. Perché il ritorno di Dzeko è stato decisivo per la promozione?. Come farà il club a evitare una nuova caduta immediata?.? In Breve Promozione ottenuta il 2 maggio 2026 battendo il Fortuna Düsseldorf in Veltins Arena.. Ritorno dopo la crisi del 2021 iniziata con la retrocessione e cinque allenatori.. Successo guidato da Frank Baumann e l'allenatore Miron Muslic dopo il mercato di gennaio.. Edin Dzeko torna in Germania in prestito contribuendo alla striscia imbattuta da fine gennaio.. Lo Schalke 04 conquista la promozione automatica in Bundesliga sabato 2 maggio 2026, battendo il Fortuna Düsseldorf davanti al proprio pubblico nella Veltins Arena di Gelsenkirchen.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Schalke 04 torna in Bundesliga: trionfo a Gelsenkirchen

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