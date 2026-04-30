Messina scende in piazza per la Flotilla bloccata | presidi in tutta Italia dopo l’intercettazione in acque internazionali

A Messina, oggi si svolge un presidio nel pomeriggio davanti alla Prefettura, in risposta alla nave della Global Sumud Flotilla intercettata in acque internazionali. La flottiglia, partita con l’intento di portare aiuti umanitari a Gaza, ha suscitato manifestazioni in diverse città italiane. La mobilitazione si è diffusa dopo l’intercettazione, che ha coinvolto anche altre aree del paese, portando gruppi e cittadini a scendere in piazza.

La vicenda della Global Sumud Flotilla, partita con l’obiettivo di portare aiuti umanitari alla popolazione di Gaza, ha innescato una forte ondata di mobilitazione anche in Italia e a Messina, dove oggi è previsto un presidio nel pomeriggio alla passeggiata a mare, davanti alla Prefettura.La.🔗 Leggi su Messinatoday.it

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