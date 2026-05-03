Una partita tra due squadre di basket si conclude con un risultato inaspettato, portando a tensioni e decisioni difficili. Dopo aver raggiunto un vantaggio di tre punti e giocando in casa, i Celtics non riescono a mantenere il risultato e subiscono una sconfitta che suscita reazioni forti tra i giocatori e il pubblico. La vicenda si conclude con un episodio tragico, legato a scelte sbagliate e nervosismo accumulato durante la partita.

Cos’è successo? I Boston Celtics si trovano a chiederselo d’improvviso, sbattuti fuori dai playoff da Philadelphia. Sconfitti in Gara 7 a casa loro, in terra consacrata alla pallacanestro, al Garden. Filava tutto liscio, erano sopra 3-1 nella serie di primo turno dei playoff Nba da favoriti della Eastern Conference, da rivelazione stagionale. Poi. poi ai 76ers è rientrato Joel Embiid, poi è mancato Jayson Tatum, fulmine a ciel sereno prima della “bella” dentrofuori. Poi Coach Mazzulla è andato in confusione e i Celtics nel panico all’inizio e alla fine della partita. E ora si ritrovano in vacanza a inizio maggio, a chiedersi cosa sia andato storto.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Scelte sbagliate e nervi scoperti: così nasce il suicidio di Boston

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