La carrozzeria fantasma che sversa olii e scarti nel terreno

Gli agenti della polizia stradale hanno scoperto una carrozzeria sconosciuta al fisco che sversa oli e scarti nel terreno. La scoperta è avvenuta durante un controllo nel comune di Valsamoggia, dove hanno trovato rifiuti abbandonati in un’area isolata. La carrozzeria operava senza autorizzazioni e senza regolare registrazione fiscale. Gli agenti hanno anche trovato contenitori di olio esausto e pezzi di metallo sparsi nel terreno.

Rischio di danni irreversibili. Sanzioni per oltre 10.000 euro e ordinanza di chiusura del sindaco Un'attività sconosciuta al fisco e senza autorizzazioni è stata scoperta dagli agenti della polizia stradale durante un controllo mirato nel comune di Valsamoggia. Durante l'ispezione, i poliziotti della stradale hanno accertato che il titolare, un cittadino straniero di 37 anni, operava con forni per la verniciatura delle auto, privi dei dispositivi di filtraggio prescritti dalla legge. Tutto il materiale veniva stato ammassato a contatto con il terreno, senza alcuna protezione. Una pratica che, come sottolineato dagli inquirenti, espone il sottosuolo a una "potenziale compromissione irreversibile".