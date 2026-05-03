Scandalo plasma | Così c’è un unico capro espiatorio

Lo scandalo dell’Officina del Sangue, che riguarda la gestione del plasma, continua a far parlare di sé nelle Marche dopo la pubblicazione dei risultati della commissione di indagine incaricata dalla Regione. La vicenda ha suscitato reazioni e sollevato interrogativi sulla trasparenza e le responsabilità all’interno della struttura. La questione resta al centro del dibattito politico e mediatico, con molte domande ancora senza risposta.

Lo scandalo dell’Officina del Sangue continua a scuotere la politica marchigiana dopo la pubblicazione degli esiti della commissione di indagine nominata dalla Regione. Il consigliere regionale Antonio Mastrovincenzo (Pd) parla di risultato della relazione "assolutamente scontato con l’individuazione di un unico capro espiatorio e l’assoluzione totale dei vertici politici e amministrativi della Regione". Per l’esponente dem era "difficile immaginare che professionisti dipendenti della struttura pubblica potessero avere la serenità necessaria per analizzare le responsabilità di chi è loro gerarchicamente sovraordinato". Mastrovincenzo...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Scandalo plasma: "Così c’è un unico capro espiatorio" Notizie correlate Salvini convoca i segretari regionali: “Non saremo il capro espiatorio del referendum”“Ho letto accuse fantasiose e pretestuose anche da parte di qualche esponente degli alleati. L’algoritmo del capro espiatorio: prendersela coi social non salverà i nostri figliDal tribunale di Los Angeles la giuria ha stabilito che i giganti del tech non sono semplici bacheche, ma architetti di una dipendenza programmata. Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Scandalo plasma: Così c’è un unico capro espiatorio; Centinaia di sacche di plasma tra i rifiuti, la relazione choc: Personale in più usato tardi, le sacche si potevano salvare. I chili di plasma da eliminare sono 540: lo scandalo nelle mail. Ma nessuno informò i verticiTutto ha inizio ufficialmente il 18 marzo, quando un anonimo marchigiano invia la fotografia di cinque sacche di plasma in un cestino dei rifiuti non soltanto all’assessorato regionale alla sanità, ... ilrestodelcarlino.it Lo scandalo del plasma: Ora trasparenza totale. Lo devono ai donatoriIl caso delle sacche di plasma donato e inutilizzabile varca i confini della sede della Regione e ha forti ripercussioni anche a livello locale. Sono tante le prese di posizione che nelle ultime ore ... ilrestodelcarlino.it SCANDALO PLASMA SPRECATO, INDAGINI IN ARRIVO DOPO LE GRAVI RESPONSABILITÀ EMERSE I tecnici: "con organizzazione diversa sacche salve” https://www.civitanovalive.it/scandalo-plasma-sprecato-indagini-in-arrivo-dopo-le-gravi-responsabilit - facebook.com facebook