Salvini convoca i segretari regionali | Non saremo il capro espiatorio del referendum

Il leader politico ha convocato i segretari regionali per discutere delle tensioni interne al partito, affermando che non intende farsi usare come capro espiatorio in vista del referendum. Ha anche commentato di aver letto accuse considerare fantasiose e pretestuose, provenienti sia da alcuni alleati sia sui giornali. La riunione si è svolta in un clima di confronto diretto e senza ipocrisie.

“Ho letto accuse fantasiose e pretestuose anche da parte di qualche esponente degli alleati. Pure sui giornali. La verità è che la Lega è il partito che si sta impegnando di più sul territorio”. Ore 18 di martedì. Matteo Salvini si collega con tutti i segretari regionali, unico tema in agenda il referendum. La riunione è organizzativa, il partito di via Bellerio nel week end terrà 1.200 gazebo in tutta Italia. Ma il confronto si trasforma anche in uno sfogatoio. C’è chi tira in ballo le critiche di Forza Italia sul disimpegno dei leghisti, chi chiama in causa il capo organizzativo di Fratelli d’Italia, Giovanni Donzelli, che avrebbe puntato il dito nei confronti dei governatori che non si spendono abbastanza. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

