Scandalo in Serie A Inter nei guai! Spunta l’intercettazione | Loro non…

Un’indagine in corso sta coinvolgendo il mondo del calcio di Serie A, con un focus su presunte irregolarità tra i vertici arbitrali e le relazioni con alcuni club di alto livello. Durante le indagini sono state intercettate conversazioni che contengono frasi come “Loro non…”, lasciando intuire possibili influenze o comportamenti poco trasparenti. La situazione sembra destinata a complicarsi, con nuovi dettagli che potrebbero emergere nel prosieguo delle verifiche.

L’inchiesta che sta scuotendo le fondamenta del sistema calcistico italiano sembra destinata ad allargarsi ulteriormente, portando alla luce dinamiche opache tra i vertici arbitrali e le influenze dei club di massima serie. Al centro della bufera si trova Gianluca Rocchi, attuale designatore di Serie A e B, che deve rispondere dell’accusa di concorso in frode sportiva. Il lavoro degli inquirenti, coordinato dal pubblico ministero milanese Maurizio Ascione, si sta concentrando su una serie di episodi sospetti avvenuti durante la stagione 202425, con ramificazioni che toccano anche il passato recente. La notifica dell’avviso di garanzia ha provocato un vero e proprio terremoto mediatico, costringendo i principali protagonisti della vicenda a fare un passo indietro per tutelare l’immagine dell’intero settore arbitrale nazionale.🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Scandalo in Serie A, Inter nei guai! Spunta l’intercettazione: “Loro non…” SCANDALO STORICO A SAN SIRO INTER DERUBATA GOL IRREGOLARE E RIGORE NETTO NEGATO Notizie correlate Caso Rocchi, spunta l’intercettazione: chiamato in causa un dirigente dell’Inter! La Procura indagadi Redazione JuventusNews24Caso Rocchi, spunta l’intercettazione: chiamato in causa un dirigente dell’Inter! La ricostruzione della telefonata... Intercettazione Rocchi-Gervasoni: «Loro non vogliono più vedere quell’arbitro». Perché la Procura sospetta dell’Interdi Redazione JuventusNews24Caso arbitri, intercettazione Rocchi Gervasoni: «Loro non vogliono più vedere quell’arbitro». Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Scandalo arbitri in serie A, il designatore Rocchi indagato in concorso per frode sportiva; Scandalo arbitri: da Calciopoli a Roccopoli: fumo, arrosto o solo voglia di commissario?; Fuorigioco con le escort: lo scandalo dei big di Serie A e il dramma delle ragazze in vetrina; Inchiesta arbitri Serie A, cosa sappiamo finora. E il cortocircuito di Carraro che ricorda Calciopoli. Scandalo in Serie A, Inter nei guai! Spunta l’intercettazione: Loro non…L’inchiesta che sta scuotendo le fondamenta del sistema calcistico italiano sembra destinata ad allargarsi ulteriormente, portando alla luce dinamiche opache ... thesocialpost.it Scandalo in Serie A, spunta il codice segreto che pilotava le partite: Quando Rocchi faceva così…L’inchiesta che sta travolgendo il mondo del calcio italiano nel 2026 segna uno dei momenti più bui per la classe arbitrale dai tempi di Calciopoli. Al centro ... thesocialpost.it Scandalo arbitri in Serie A, gli sponsor minacciano di lasciare Sono in ballo 60 milioni di euro. Ne scrive Franco Ordine sul Giornale. Oggi, con tutto quel che sta avvenendo, è rischioso essere associati alla Serie A - facebook.com facebook Il Foglio - Scandalo Inter-Roma, al Napoli scudetto della Saviano League. Da mesi sputa... x.com