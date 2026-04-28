Un'indagine che coinvolge il mondo degli arbitri sta facendo emergere tensioni e tensioni nel calcio italiano. Giovedì si terrà un interrogatorio che potrebbe portare a sviluppi importanti, mentre l’attenzione si concentra anche su alcune partite recenti. Il tema del Var e delle decisioni prese in campo continua a essere al centro delle discussioni, con alcune dichiarazioni che invitano alla riservatezza. La situazione rimane in evoluzione e sotto stretta osservazione.

L’ inchiesta arbitri che sta scuotendo la Serie A è a un bivio. Giovedì è previsto l’interrogatorio dell’ex designatore Gianluca Rocchi, autosospesosi dall’incarico dopo aver ricevuto un avviso di garanzia dalla Procura di Milano, che l’ha iscritto al registro degli indagati, insieme al supervisore Var Andrea Gervasoni e altri esponenti del mondo arbitrale, per concorso in frode sportiva. M a non è certo che Rocchi si presenterà davanti ai pm, mentre scoppia una nuova bufera riguardo il mancato rigore concesso all’Inter durante la sfida con la Roma della scorsa stagione. L’accusa è di aver fatto pressioni dirette su alcuni arbitri a Lissone, impegnati in sala Var, e di aver designato direttori di gara “graditi all’Inter”.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Scandalo arbitri, Rocchi potrebbe evitare gli inquirenti. Fari accesi anche su Inter-Roma. Il Var: “Fatti gli affari tuoi”

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