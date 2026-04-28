La Procura di Milano sta indagando su 30 arbitri coinvolti in un'inchiesta relativa a presunti codici segreti utilizzati nelle sale VAR durante le partite di Serie A. La vicenda ha portato alla sospensione del presidente dell'Associazione Italiana Arbitri, contribuendo a una crisi tra il Comitato Olimpico Nazionale e il presidente della Federazione. Le indagini sono ancora in corso e riguardano le modalità di gestione e comunicazione all’interno delle sale arbitri.

? Cosa sapere La Procura di Milano indaga 30 arbitri per presunti codici segreti nelle sale VAR.. La sospensione del presidente AIA scatena una crisi istituzionale tra CONI e Gravina.. A Milano, la Procura ha avviato un’indagine che coinvolge 30 membri del mondo arbitrale, escludendo ufficialmente club e dirigenti dell’Inter dalle vicende giudiziarie in corso. L’inchiesta punta a cinque partite della Serie A relative alla stagione 2024-25, concentrandosi su presunti codici segreti utilizzati nelle sale VAR e sulla necessità di nuovi incarichi per il designatore, ruolo che ora vede Tommasi come figura temporanea. Il quadro investigativo delineato dagli inquirenti si focalizza su figure specifiche del settore tecnico.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Scandalo VAR: 30 arbitri indagati per codici segreti in Serie A

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