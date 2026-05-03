Scale mobili | tutti pazzi per FantaZanca 100 modi per dire Azzurra i Napalm 51 dello Stretto ma anche basta

In diverse occasioni, si nota una tendenza a usare termini e riferimenti specifici, come il nome di un personaggio noto o l’uso di un colore particolare. Alcuni indossano accessori color porpora, altri citano versi di una poetessa durante incontri pubblici o semplici conversazioni. Tra le abitudini più diffuse, ci sono anche il consumo di granite al limone e panna, e la menzione di figure note nel mondo dello spettacolo o della musica.

TUTTI PAZZI PER FANTAZANCASe vedete qualcuno indossare un accessorio color porpora, citare versi della poetessa Maria Costa nei luoghi e nei momenti più impensati, salutare durante un talk o comizio o conferenza stampa “FantaZanca”, mangiare una granita limone e panna o citare Mimmo e Stellario.🔗 Leggi su Messinatoday.it Notizie correlate Tutti pazzi per Stefania Costantini: l'azzurra ha fatto conoscere il curling all'ItaliaL'atleta 26enne ha stregato gli italiani che si sono innamorati del suo sguardo magnetico mentre completa il lancio della stone Tutti pazzi per il... Leggi anche: Doncic, 100 punti in 24 ore: in Miami-Lakers segna in tutti i modi