Doncic 100 punti in 24 ore | in Miami-Lakers segna in tutti i modi

Luka Doncic ha raggiunto i 100 punti in 24 ore, segnando in diverse maniere durante due partite consecutive. Dopo aver messo a referto 40 punti contro gli Houston Rockets, il giocatore dei Lakers ha totalizzato 60 punti nella sfida contro i Miami Heat. È stato protagonista di una prestazione eccezionale, con canestri realizzati in vari modi e momenti di grande efficacia sul campo.

Momento di forma straordinario per Luka Doncic. La stella dei Lakers, dopo aver segnato 40 punti nella gara di mercoledì notte sul campo degli Houston Rockets, ha fatto meglio sul parquet dei Miami Heat: 60 punti, ecco i suoi più belli. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Doncic, 100 punti in 24 ore: in Miami-Lakers segna in tutti i modi Articoli correlati Doncic esplode: 36 punti per i Lakers, Celtics e HawksLa notte NBA del 18 marzo 2026 ha dominare le statistiche dei singoli sopra la narrazione mediatica, con Luka Doncic che trascina i Lakers a una... Lakers travolgono i Warriors: 48 punti combinati per Doncic e LeBronLuka drops 26 on his 27th birthday, leading the @Lakers to victory in the Bay! LeBron James: 22 PTS, 7 REB, 9 AST, 4 3PM Austin Reaves: 18 PTS Luke... Contenuti e approfondimenti su Doncic 100 punti in 24 ore in Miami... Temi più discussi: Pazzesco Doncic: 60 punti come l'ultima di Kobe; Luka Don?i? da MVP: 60 punti nella vittoria dei Lakers sugli Heat; NBA, i risultati della notte (20 marzo): Doncic show da 60 punti, Wembanyama decide allo scadere; Adebayo nella leggenda: 83 punti e vittoria Miami! Spurs di forza su Boston. NBA, pazzesco Luka Doncic: 60 punti, non accadeva dall'ultima di Kobe Bryant. VIDEOLeggi su Sky Sport l'articolo NBA, pazzesco Luka Doncic: 60 punti, non accadeva dall'ultima di Kobe Bryant. VIDEO ... sport.sky.it Con un Luka Doncic da 60 punti, i Lakers espugnano MiamiA Miami i Lakers ci arrivano con le gambe pesanti dopo il back-to-back di Houston e lo si vede dalle prime azioni, piene di piccole sbavature in attacco e in difesa che gli Heat ... pianetabasket.com Il #20marzo 1945 è nato #PatRiley. Ex giocatore (titolo con i Lakers) poi tra i più vincenti ed eleganti (tutto made in Italy) coach Nba: 63.9% di vittorie. Sulla panchina dei Lakers dal '79 al '90 vinse 4 titoli e raggiunse 3 finali. Poi a N.Y. e Miami, di cui oggi è pres x.com Luka Doncic ha chiuso con 60 punti nella vittoria dei Los Angeles Lakers per 134-126 sul campo dei Miami Heat, prestazione che ha acceso anche il pubblico della Kaseya Center, arrivato a cantargli “MVP” nel finale. Il fuoriclasse sloveno ha tirato 18/30 dal c - facebook.com facebook