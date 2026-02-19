Tutti pazzi per Stefania Costantini | l' azzurra ha fatto conoscere il curling all' Italia

Stefania Costantini ha portato il curling sotto i riflettori in Italia, grazie alla sua medaglia di bronzo nel doppio misto con Amos Mosaner alle ultime Olimpiadi. La sua determinazione e il suo talento hanno conquistato il pubblico, che si è appassionato alle sue performace sul ghiaccio. Durante le gare, ha dimostrato grande precisione e concentrazione, attirando l’attenzione di tanti spettatori. La sua presenza ha dato nuova vita a uno sport poco praticato nel nostro paese, che ora attira sempre più interesse tra gli appassionati.

Tutti pazzi per il curling, o meglio, potremmo scrivere tutti pazzi per Stefania Constantini, l'atleta ventiseienne delle Fiamme Oro, medaglia di bronzo nel doppio misto con Amos Mosaner, che ha stregato gli italiani che si sono innamorati del suo sguardo magnetico mentre completa il lancio della stone. La rimedizione sulle piattaforme social delle immagini televisive ha creato un'audience enorme, tanto che anche Luca Zaia le ha dedicato un post definendola "la regina del curling: lo sguardo fisso sulla stone, il ghiaccio tutto intorno e un Paese che, all'improvviso, scopre che il curling può far battere il cuore".