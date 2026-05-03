Scala di Montesanto | pulizia completata addio rifiuti e bivacchi dei senza fissa dimora

È stato completato l’intervento di pulizia nella Scala di Montesanto, che ha portato alla rimozione di rifiuti e bivacchi dei senza fissa dimora presenti nella zona. L’intervento ha interessato l’intera area, con il fine di migliorare la fruibilità e la sicurezza del luogo. La pulizia ha coinvolto i punti critici e le zone maggiormente interessate dalla presenza di rifiuti e strutture abusive.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Napoli, 1 maggio 2026 – La splendida scala monumentale di Montesanto, uno dei punti di riferimento più iconici della città, ha recentemente beneficiato di un’importante operazione di pulizia e sanificazione. Gli operatori di Napoli Servizi e Asia hanno lavorato instancabilmente per migliorare la condizione di questo luogo, rimuovendo vari materiali abbandonati, tra cui coperte, cartoni, valigie e vestiti. Questo intervento non solo ha contribuito a ripristinare decoro, ma ha anche affrontato questioni di igiene pubblica, essendo stata effettuata una pulizia profonda dell’area.🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Scala di Montesanto: pulizia completata, addio rifiuti e bivacchi dei senza fissa dimora. Notizie correlate La Messa in memoria di Vezio e dei senza fissa dimoraFirenze, 18 febbraio 2026 - Una vita degna per tutti, da volere "di più" e non solo per sé. Il disagio dei senza fissa dimora. La marcia di Raggi di SperanzaLa terza edizione di "Attraverso gli occhi di un senzatetto", questa volta ampliata in "Incontrando i negozi amici" è in programma per sabato 28... Altri aggiornamenti Si parla di: Napoli, a Montesanto pulizia straordinaria della scala monumentale: decoro e supporto sociale. Scala di Montesanto: pulizia completata, addio rifiuti e bivacchi dei senza fissa dimora.Napoli, 1 maggio 2026 – La splendida scala monumentale di Montesanto, uno dei punti di riferimento più iconici della città, ha recentemente beneficiato di un’importante operazione di pulizia e sanific ... napolipiu.com Ripulita a Napoli la scala di MontesantoImportante operazione di pulizia della scalinata monumentale di Montesanto, una delle più suggestive della città di Napoli. Gli operatori di Asia sono intervenuti con diverse attrezzature per ... ansa.it