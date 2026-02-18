La Messa in memoria di Vezio e dei senza fissa dimora

Firenze, 18 febbraio 2026 - Una vita degna per tutti, da volere "di più" e non solo per sé. Volere di più: che la vita non sia negata, che gli altri non siano "ripudiati", cioè allontanati. In un tempo in cui a tanti livelli la vita viene negata, ricordare con fedeltà e amicizia i senza fissa dimora scomparsi lo scorso anno, come Elena, Eric, talvolta tra carcere e strada, è non volere scartare la vita di nessuno. Nella chiesa di Santa Maria dei Ricci, la Comunità di Sant'Egidio ha accolto domenica tanti amici che vivono per strada ricordando, nella messa in memoria di Vezio, scomparso nel 2000, quelli che non ce l'hanno fatta, ma il cui nome non è stato perduto.