La terza edizione di "Attraverso gli occhi di un senzatetto", questa volta ampliata in "Incontrando i negozi amici" è in programma per sabato 28 marzo. Si tratta di una marcia che Raggi di Speranza in Stazione ha ideato per portare l’attenzione dei concittadini sul disagio dei senza fissa dimora, nella convinzione che camminare insieme significa fare rete, valorizzare il territorio e sostenere chi è più fragile. Le prime due edizioni hanno raggiunto lo scopo portando molti pistoiesi a partecipare, stimolando l’attenzione di un volontariato che, assecondando le intenzioni di Raggi, con entusiasmo hanno partecipato: le associazioni Anteas Pistoia OdV e C&TL Caript Pistoia che hanno donato oggetti da loro realizzati per rendere l’evento ancora più coinvolgente. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il disagio dei senza fissa dimora. La marcia di Raggi di Speranza

Articoli correlati

La Messa in memoria di Vezio e dei senza fissa dimoraFirenze, 18 febbraio 2026 - Una vita degna per tutti, da volere "di più" e non solo per sé.

La giunta Trantino istituisce una cabina di regia per contrastare la marginalità dei senza fissa dimoraIl Tavolo garantirà che Comune, Asp, Dipartimento Salute Mentale, rete ospedaliera, questura e polizia locale lavorino con protocolli condivisi e...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Il disagio dei senza fissa dimora La...

Discussioni sull' argomento Il disagio dei senza fissa dimora. La marcia di Raggi di Speranza; Pistoia, la Marcia di Raggi di Speranza in Stazione per i senzatetto.

Il disagio dei senza fissa dimora. La marcia di Raggi di SperanzaLa terza edizione di Attraverso gli occhi di un senzatetto, questa volta ampliata in Incontrando i negozi amici è ... lanazione.it

La festa di Natale dei senza fissa dimoraUn sabato importante quello che Raggi di Speranza in Stazione celebra il prossimo 20 dicembre, organizzato in collaborazione con il Dopolavoro Ferroviario di Pistoia che ha aperto i propri locali per ... lanazione.it

Una coincidenza, no direi una Dioincidenza. Uno foto scattata ieri a Salemi. Un raggio di sole che illumina un tabernacolo vuoto, come la luce della speranza in un cuore deserto. La presenza di Dio sembra assente, eppure, proprio in quel vuoto, si cela il mist - facebook.com facebook